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В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы

Общество

Убытки от разрыва с Россией вновь оплатят граждане Украины

В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы
Mr.kombrig
Поезд «Украина»

Киев, 14 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Первое повышение на 12% состоится 1 апреля, а второе, тоже на 12%, с 1 октября 2019 года.

В итоге компания намерена увеличить доход от перевозки пассажиров на 18,5%. Данное решение одобрено членами наблюдательного совета «Укрзализныци» и теперь будет рассмотрено профильными министерствами.

Напомним, ранее стало известно, что министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

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Железнодорожные перевозки
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