На Ямале сотрудники Росрыболовства отданы под суд за взятку

Салехард, , 18:29 — REGNUM На Ямале перед судом предстанут начальник и инспектор регионального отдела Нижнеобского ТУ Росрыболовства за получение взятки в крупном размере. Предполагаемый взяткодатель — генеральный директор фирмы и депутат городской думы Салехарда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в 2017 году начальник и инспектор регионального отдела Нижнеобского ТУ Росрыболовства, зная о том, что некая коммерческая организация незаконно работает в водоохранной зоне акватории, взяли от гендиректора фирмы взятку за непривлечение к ответственности в сумме 200 тысяч рублей.

На данный момент у обвиняемых арестовано имущество на общую сумму около 19 млн рублей — недвижимость, земельные участки и транспортные средства. Дело направлено в Салехардский городской суд.