Чехия выдала России подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Москва, , 17:59 — REGNUM Чехия по запросу российских правоохранителей экстрадировала гражданина России обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 14 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в 2013—2015 годах Евгений М. с сообщниками из числа руководителей «Имтехстрой Девелопмент БК», «Консалтинговая фирма «ЛЕГИОН» и аффилированных с ними организаций разместил в СМИ ложные сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Под предлогом привлечения средств в высокодоходные инвестиционные проекты они заключили с физическими лицами в различных регионах России более 21 тысячи договоров займа на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей с условием ежемесячной выплаты за пользование денежными средствами 15−17% от суммы займа.

В целях привлечения новых вкладчиков и создания видимости законности своих действий фигуранты произвели частичные выплаты процентов по ранее заключённым договорам из средств, привлеченных от новых заемщиков, а остальными деньгами распорядились по своему усмотрению.

«В результате преступных действий гражданам займодавцам по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 млрд рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому удалось скрыться от уголовного преследования и по распоряжению Генпрокуратуры он был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года он был задержан на территории Чехии.