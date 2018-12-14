Итальянка заплатит 1500 евро за слова «гомосексуализм — против природы»

Турин, Италия, , 17:54 — REGNUM Суд Турина признал виновной в клевете 65-летнюю Сильвану Де Мари за ее утверждения о том, что «гомосексуализм — это против природы», передает информагентство Ansa в пятницу, 14 декабря.

65-летняя врач приговорена к 1500 евро штрафа в пользу государства, кроме того, предположительно, она также должна будет заплатить 2500 евро «пострадавшим».

Суд назначил даже более серьезное наказание, чем предлагала прокуратура (1000 евро). При этом некоторые другие обвинения в адрес Де Мари судом были отклонены.

Представители ЛГБТ-сообщества назвали это решение суда «историческим». Адвокаты Де Мари в свою очередь намерены обжаловать данное решение.

Итальянские СМИ публикуют видеозаписи, на которых врач, в частности, говорит, что более высокий риск получить некоторые заболевания при сексуальном контакте с представителем своего пола повышается не согласно ее точке зрения, а согласно документированным исследованиям. В еще одном интервью Де Мари заявляла, что «никто не рождается гомосексуалистом».