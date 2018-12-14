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Глава Свердловской железной дороги арестован за получение взятки

Общество

Своей вины он не признал

Глава Свердловской железной дороги арестован за получение взятки
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Поймали с поличным

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 17:35 — REGNUM  В Екатеринбурге арестован начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. В СИЗО он пробудет до середины февраля 2019 года, меру пресечения избрал Ленинский райсуд.

Сам Алексей Миронов заявил в суде, что не признаёт за собой вин. По его словам, речь идёт о провокации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный начальник был задержан 13 декабря. Его подозревают в получении взятки.

Во главе Свердловской железной дороги он находился с 2011 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник Свердловской железной дороги не признал своей вины во взятке

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