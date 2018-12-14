«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя

Тверь, , 17:35 — REGNUM 77-летие освобождения Твери (Калинина) от немецко-фашистских захватчиков широко отметят 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Мы преклоняемся перед храбростью защитников, освободителей и жителей Калинина. Говорим «спасибо» ветеранам за мирную жизнь, за бескорыстную любовь к Родине и самоотверженное служение своей стране. Их подвиг — лучший пример для молодёжи города воинской славы Твери и всей Тверской области», — считает губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Твери проживают трое ветеранов-освободителей города. Планируется, что все они примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня освобождения города. Памятные мероприятия откроются панихидами по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в храмах города. Затем у стелы «Тверь — город воинской славы», Смоленского воинского захоронения, на мемориальных комплексах в поселках Элеватор, Большие Перемерки, Сахарово, у памятника экипажу Степана Горобца на Комсомольской площади, на Черкасском воинском захоронении и других площадках состоятся митинги и возложения цветов.

В 12:00 на площади у Обелиска Победы откроется митинг с участием ветеранов, руководства области и города, жителей и гостей Твери. Здесь же состоится возложение цветов, прохождение торжественным маршем войск тверского гарнизона и юнармейцев.

Концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!» 16 декабря состоится в Городском саду, а в ДК «Химволокно» пройдет торжественное мероприятие «Знаем! Помним! Храним!» с участием ведущих творческих коллективов города. На Театральной площади с 10:00 до 16:00 развернется выставка военной техники.

На улице Трехсвятской на большом экране будут показываться видеоролики с рассказами школьников и горожан о подвигах родных, а также — фильм «Прощаться не будем» Павла Дроздова о Калинине в годы Великой Отечественной войны, получивший приз зрительских симпатий на XI фестивале российских фильмов «Липецкий выбор». В 19:00 начнётся специальный показ «Прощаться не будем» на телеканале «Тверской проспект-Регион».

В 18:45 на площади Победы в Твери состоится молодежная акция «Свеча памяти»: около ста человек зажгут в это время свечи в память о павших в войне. Завершатся памятные мероприятия в 19:00 фейерверком.

Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление, и 16 декабря Калинин был полностью очищен от оккупантов. Город стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.