Российские военные взялись за патриотическое воспитание таджикских детей

Душанбе, , 17:33 — REGNUM Председатель Совета ветеранов 201-й военной базы майор Абдурашид Рахманов провел час патриотического воспитания для учеников школы №37 города Душанбе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа министерства обороны России.

Учащимся школы, которая носит имя Героя Советского Союза Александра Григорьевича Мироненко, рассказали о великом подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

В частности, школьники узнали о влиянии победы советских войск под Москвой на исход Второй мировой войны. Абдурашид Рахманов подчеркнул также вклад воинов из Таджикистана, получивших в этой битве боевое крещение.

«Среди них рядовой артиллерийского противотанкового дивизиона Б. Назаров, командир орудийного расчета А. Пирмахмад-заде, бойцы Красной армии Э. Юлдашев, С. Обидов, Н. Юсупов и многие другие. Каждый из них вправе сказать: «Я сын таджикского народа, отстаивал Москву так же, как это делали сибиряки, уральцы, ленинградцы и москвичи», — говорится в сообщении.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 300 тысяч выходцев из Таджикистана при населении всего в 1,25 млн. Примерно треть из них пали в боях. 55 тысяч воинов награждены медалями и орденами, 64 бойца получили звание Героя Советского Союза.

201-я российская военная база — самое крупное воинское соединение России, дислоцированное за ее пределами. Соглашением от 2012 года утверждено, что военный объект будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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