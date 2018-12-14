Во Владимирской области осталось отремонтировать 175 домов

Владимир, , 17:13 — REGNUM Во Владимирской области капитальный ремонт идет в 175 домах, которые были внесены в план программы на 2018 год. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи губернатора Владимира Сипягина и замдиректора регионального Фонда капительного ремонта Евгения Пахомова. Завершены работы в 374 домах.

«На 7 декабря 2018 года капремонт выполнен в 374 многоквартирных домах, из которых 253 — из плана 2017-го и ещё 121 дом — 2018 года. Ремонтные работы продолжаются ещё в 175 домах», — говорится в сообщении.

Всего в 2018 году в регионе ремонтировали почти 550 многоквартирных домов. На это было выделено почти 1,4 млрд рублей. В 2019 году в план капремонта включено 384 дома. На работы в 100 из них уже готова проектно-сметная документация. Работы, проведенные в течение года, губернатор признал удовлетворительными.

ИА REGNUM отмечает, что с 2014 года в регионе проведен капитальный ремонт 2,3 тыс. многоквартирных домов. Всего в региональную программу капитального ремонта включено почти 11,4 тыс. многоквартирных домов Владимирской области. Собираемость взносов составляет примерно 98%.

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