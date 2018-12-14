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С января 2019 года туристические автобусы не попадут в центр Рима

Общество

Новые правила должны помочь в сохранении наследия и в охране окружающей среды

Рим, 14 декабря 2018, 16:49 — REGNUM  С января 2019 года доступ туристических автобусов в исторический центр Рима будет прекращен, заявила в пятницу, 14 декабря, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Tempo.

Вслед за региональным судом по административным делам такое решение поддержали и в Государственном совете, сказала Раджи.

По ее словам, бесконтрольное проникновение автобусов в исторический центр было «аномалией», а новые правила помогут как в сохранении археологического наследия, так и в охране окружающей среды.

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