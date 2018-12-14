С января 2019 года туристические автобусы не попадут в центр Рима

Рим, , 16:49 — REGNUM С января 2019 года доступ туристических автобусов в исторический центр Рима будет прекращен, заявила в пятницу, 14 декабря, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Tempo.

Вслед за региональным судом по административным делам такое решение поддержали и в Государственном совете, сказала Раджи.

По ее словам, бесконтрольное проникновение автобусов в исторический центр было «аномалией», а новые правила помогут как в сохранении археологического наследия, так и в охране окружающей среды.

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