В снегах Марокко и туманах Якутии

Михаил Пустовой, , 16:46 — REGNUM

На стыке календарной осени и зимы в Мурманске происходит не так и много нового. В Росляково утонул гигантский док, невероятно долго нет снега и северных морозов, и вновь вышел глянцевый журнал о путешествиях под названием «Полуостров». Вдыхая тягучие запахи сливаемого на ТЭЦ мазута, надо выползать с окраины арктического мегаполиса и искать экземпляр для себя, который спрятался непонятно где в историческом центре. На обложке журнала далекая Якутия, которую я давно люблю, точно так же, как жители Мурманского края любят Имандру, а пришлые туристы — руины от Териберки.

О чём пишет глянец, когда большую часть года за окном то, что называют: холодно, прохладно и сыро? Минувшее лето в нашем уголке Заполярья выдалось жарковатым, но это аномалия, как и средний класс на Кубе, острове испанской архитектуры и тропической лени. И «Полуостров» с первых страниц рассказывает об улицах Гаваны, где люди ходят полуголые, видны советские флаги, а алкоголь льется рекой. Еще можно переместиться во Францию: Авиньон напоминает о Римской империи, и подъемники на Монблан не соблюдают график, огорчая мечтательных русских. Далеко к югу от Полярного круга живет чем-то бутафорский австрийский Гельштат, откуда уехали те, кому надоели толпы туристов. Ну, а наши почти соседи, шведы, поразят деревней Скансен — музеем под открытым небом.

Впрочем, есть места и интереснее, чем те, которые притягивают городских туристов с их перемещениями из кафе к сувенирным лавкам. Правильный мир — дарящий долго незабываемую эйфорию, кроется посреди тайги и высоко в горах. В Марокко можно скрыться от магрибского пекла в снегах горы Тубкаль (4165 метров). Если на высоте готовятся сойти лавины, то ниже оползни перекрывают дороги между кишлаками. Еще в Марокко экспериментируют с катанием на лыжах на… песчаных барханах. Есть еще для людей и Катунский хребет в Алтае, с дразнящими видами на Белуху и перевалом категории 1А Каратюрек. «Скалы манят насладиться их красотой, принося радость в действиях и покой в души», — пишет Ирина Борисова. И якутская река Синяя, с ее Синскими столбами и ночными вуалями холодных туманов.

Относительно Мурманской области, вступившей в период световой депрессии, когда день без солнца стал в пять раз короче времени сумерек и мрака, то у нас в Арктике своя атмосфера. И авторы журнала подготовили рассказы о женском купании в Ледовитом океане, ровно на 8 марта, и поисках сполохов на окраинах Хибин. К последним, впрочем, быстро привыкаешь, чего нельзя сказать о привычке глянцевых журналов выдавать маленькие тексты.