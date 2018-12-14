В соцсетях ищут причины смены образа Меланьи Трамп

Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Телеканал FoxNews выпустил репортаж о Меланье Трамп, в котором первая леди США появилась со светлыми волосами. Пользователи социальных сетей строят догадки, что именно повлияло на смену её образа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Многие решили, что причиной смены цвета волос Меланьи стала знаменитая светловолосая порноактриса Сторми Дэниэлс. Женщина на протяжении года пыталась убедить журналистов, что у неё были интимные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

https://twitter.com/WOpinionated/status/1073516609065635840

https://twitter.com/mrobmsu/status/1073441208414953472

Некоторые заподозрили в преображении Меланьи Трамп политические мотивы, вспомнив имидж одного из главных оппонентов Трампа Хиллари Клинтон.

«Думаю, новый колорист Меланьи — демократ», — считает Меган Т.

Среди причин, которые побудили первую леди страны сменить цвет волос, оказались версии о том, что Меланья случайно воспользовалась краской для волос Иванки Трамп или Дональда Трампа.

«Меланья и Иванка перепутали краску для волос?» — спрашивает Энн Б.

«Думаю, Меланья случайно взяла краску своего мужа», — пишет Brynt.

Меланья Трамп периодически попадает в эпицентр обсуждений соцсетей. В конце ноября пользователи придумали новый мем с супругой президента США, поводом для которого послужили необычные ёлки кроваво-красного цвета, выставленные в Белом доме к Рождеству.

Читайте ранее в этом сюжете: Красные ели Меланьи Трамп в Белом доме напугали пользователей Twitter