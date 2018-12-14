Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:49:12 МСК

Начальник Свердловской железной дороги не признал своей вины во взятке

Общество

Задержан он был 13 декабря

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  Глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов не признаёт своей вины. Об этом он заявил в Ленинском райсуде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения.

Напомним, руководитель был задержан 13 декабря. Следствие подозревает его в получении взятки.

Операцию по задержанию Алексея Миронова провели сотрудники ФСБ, полиции и Уральского управления СКР на транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник Свердловской железной дороги может попасть в СИЗО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить