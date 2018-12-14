Начальник Свердловской железной дороги не признал своей вины во взятке

Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM Глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов не признаёт своей вины. Об этом он заявил в Ленинском райсуде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения.

Напомним, руководитель был задержан 13 декабря. Следствие подозревает его в получении взятки.

Операцию по задержанию Алексея Миронова провели сотрудники ФСБ, полиции и Уральского управления СКР на транспорте.

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