В Павлодаре открыли памятник погибшим стражам порядка

Павлодар, Казахстан, , 16:03 — REGNUM В Павлодаре открыли один из крупнейших в Казахстане памятников полицейским, погибшим при исполнении, передает 14 декабря телеканал «Хабар 24».

Власти города и региона, присутствовавшие на открытии монумента, приурочили событие ко Дню независимости Казахстана, который отмечается в республике 16−17 декабря.

Автором памятника стал директор проектной компании ТОО ORTA Серик Рустамбеков. Монумент состоит из стелы красного гранита и горельефа, на котором высечена фигура полицейского высотой 4,5 метра.

«Я думаю, это место, где любой проходящий человек должен склонить голову и вспомнить о семистах погибших полицейских», — сказал Рустамбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня памятник погибшим при исполнении сотрудникам полиции открыли в Чимкенте. В Казахстане День полиции отмечается 23 июня.

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