Эхо урагана: в Тюменской области коммунальщик отдан под суд

Тюмень, , 15:52 — REGNUM В Тюменской области завершено расследование обрушения фронтона крыши на автомобиль в селе Каскара во время весеннего урагана 2018 года. В результате происшествия тяжёлую травму получила женщина, находившаяся в машине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 20 мая, когда по Тюменской области прошли жуткие ливни со шквалистым ветром. Фронтон крыши многоквартирного дома свалился на проезжающий автомобиль под управлением потерпевшей. На пассажирском сидении находилась её несовершеннолетняя дочь. Женщина прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя. В результате она получила травму позвоночника.

«Это не форс-мажор. Дом не бесхозный: он находится на балансе управляющей компании, которая в свою очередь обязана проводить текущий и капитальный ремонт, проверять безопасность конструкций и фасадных элементов. Со слов жильцов данного дома, здание не знало капремонта уже много-много лет. Со стен и раньше выпадали кирпичи. Дом уже давно нуждался в ремонте», — сообщила в интервью «Мегатюмени» представитель потерпевшей.

В происшествие следствие обвиняет главного инженера Каскаринского МУП ЖКХ. А именно в нарушении требований технической эксплуатации жилищного фонда и требований безопасности. Мужчину обвиняют в том, что он не принял мер к обследованию технического состояния строительных конструкций здания и проведению ремонтно-строительных работ. Это привело к обрушению отдельно стоящего пристроенного к крыше кирпичного фронтона дома, в результате которого причинён тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Дело главного инженера по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») отправлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время урагана в мае 2018 года только в Тюмени за помощью медиков обратились 39 граждан, из них шестерых госпитализировали

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