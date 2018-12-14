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Дело об убийстве фигуриста Дениса Тена передано в суд Алма-Аты

Общество

Перед судом предстанут трое подозреваемых

Дело об убийстве фигуриста Дениса Тена передано в суд Алма-Аты
Luu
Денис Тен

Алма-Ата, Казахстан, 14 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты поступило дело об убийстве призера олимпийских игр, фигуриста Дениса Тена, сообщает 14 декабря издание Zakon.kz.

Перед судом предстанут трое подозреваемых. Жанар Т. подозревается в «недонесении о преступлении», «краже группой лиц, по предварительному сговору». Арман К. и Нуралы К. подозреваются в разбое и убийстве.

Ранее суд продлил срок ареста подозреваемым до 18 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в региональном командовании «Шыгыс» (восток) национальной гвардии Казахстана прошел вечер памяти Дениса Тена.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальная гвардия Казахстана почтила память фигуриста Дениса Тена

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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