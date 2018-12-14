Министр здравоохранения Италии заявила о «фильме ужасов» в столовых школ

Цитата из кф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР

Рим, , 15:35 — REGNUM Мониторинговая комиссия, проверявшая качество еды в школьных столовых Италии, зафиксировала нарушения в каждом третьем учреждении, рассказала журналистам в пятницу, 14 декабря, министр здравоохранения Италии Джулия Грилло, передает Il Sole 24 Ore.

Столовые в 7 из 224 проверенных школ были закрыты за серьезные нарушения санитарных норм. По словам министра, в некоторых столовых были найдены просроченные продукты, в других — живые мыши: «просто фильм ужасов», сказала Грилло.

В общей сложности нарушения были обнаружены в 81 из 224 проверенных школ. Возбуждено 14 уголовных и 95 административных дел. Конфисковано 2 тонны продуктов: либо с истекшим сроком годности, либо неясного происхождения.

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