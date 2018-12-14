Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:51:59 МСК

Вузы ЛНР получили донецкие автобусы «Донбасс»

Общество

ДНР передала восемь автобусов братской республике

Луганск, 14 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Восемь автобусов марки «Донбасс» получили вузы Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 14 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, автобусы выпущены Донецкой Народной Республикой (ДНР) и предоставлены вузам ЛНР в рамках программы социально-экономического развития республики до 2023 года «Наш выбор». Отмечается, что автобусы были приобретены без пошлин.

Напомним, автобусы «Донбасс» выпускаются донецким предприятием «Донецкий энергозавод» на базе российских автобусов ПАЗ-3204. Первый автобус был выпущен летом 2017 года. В автобусе имеется 21 посадочное место, всего же в него может поместиться 40 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить