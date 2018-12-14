В Джакарте на семинаре обсудили права женщин и детей в провинции Папуа

Джакарта, , 15:34 — REGNUM Министр по вопросам расширения прав женщин и защиты детей Индонезии Йохана Сусана Ембис считает, что программа центрального правительства в провинции Папуа должна основываться на научных исследованиях и быть направлена на достижение цели, сообщает Antaranews.

«Не нужно просто приходить, чтобы оказать помощь, а затем просто уходить», — заявила министр в ходе семинаре в Джакарте по положению женщин и детей в провинции Папуа.

Йохана Сусана Ембис подчеркнула, что она лично хотела бы сотрудничать и исследовать положение женщин и детей в Папуа.

По ее словам, индонезийские женщины и дети, в том числе в Папуа, по-прежнему уязвимы. Согласно результатам опроса, каждый третий индонезийский ребенок и около 33% женщин подвергались насилию.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области расширения прав и возможностей женщин, защиты детей и устойчивости семьи в Тегеране 3 августа 2018 года.

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