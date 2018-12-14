В Крыму рассказали, какие сферы нуждаются в антитеррористической защите

Симферополь, , 15:24 — REGNUM Республика Крым нуждается в усилении мер безопасности мест детского оздоровления и отдыха, объектов транспортной инфраструктуры, а также топливно-энергетического комплекса. Об этом 14 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов во время доклада на итоговом заседании антитеррористической комиссии РК.

«В рамках шести государственных программ в 2018 году запланировали 431 млн 370 тыс. рублей. Выделено около 413 млн рублей, за 10 месяцев освоено более 360 млн рублей», — уточнил глава региона.

Он отметил, что на территории республики находится 1784 объекта возможных террористических посягательств и 424 места массового пребывания людей.

«Для их защиты разработан проект госпрограммы «Профилактика терроризма в Республике Крым» на 2019−2022 годы». В настоящее время он проходит процедуру согласования», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что основная террористическая угроза безопасности полуострова исходит от Украины, власти которой для совершения терактов могут использовать как свои спецслужбы, так и боевиков различных добровольческих батальонов и террористических организации.

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