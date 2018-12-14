Больше тонны санкционных фруктов из Италии уничтожили в Дагестане

Махачкала, , 15:26 — REGNUM Почти 1,2 тонны санкционных фруктов из Италии уничтожили в Дагестане. В грузовом фургоне, следовавшем в Махачкалу, было обнаружено 65 ящиков с запрещёнными яблоками и 29 — с грушами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Партия санкционных товаров была выявлена в районе поселка Новый Хушет, на федеральной трассе «Кавказ». Фрукты перевозились в столицу региона для дальнейшей продажи на сельскохозяйственных рынках. Продукция была изъята и уничтожена на мусорном полигоне города Махачкалы.

Напомним, в марте 2018 года в столице Дагестана было уничтожено около 1,4 тонны яблок из Польши. В начале декабря Россельхознадзор республики сообщал, что за 11 месяцев 2018 года в регионе выявлено и уничтожено около трех тонн санкционной продукции. К сравнению, в 2017 году эта цифра составляла лишь полтонны.

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