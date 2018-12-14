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Парламент Ирландии легализовал аборты

Общество

Данному решению предшествовал референдум, в ходе которого две трети граждан страны поддержали право женщины прерывать беременность

Парламент Ирландии легализовал аборты
nikosapelaths
Эмбрион

Дублин, 14 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Законопроект, разрешающий искусственное прерывание беременности на ранних сроках, одобрили ирландские парламентарии. Об этом пишет газета Irish Times.

Отмечается, что данному решению предшествовал референдум по легализации абортов, в ходе которого две трети ирландцев поддержали право женщины прерывать беременность.

Согласно принятому парламентом документу, ирландки получат право на аборт в том случае, если срок беременности не превышает 12 месяцев. Прерывание беременности на более поздних сроках возможно лишь по медицинским показаниям, уточняет издание.

Напомним, ранее аборты в Ирландии были запрещены. Причастные к незаконному прерыванию беременности могли лишиться свобода на срок до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября папа римский Франциск вновь высказался против совершения абортов, сравнив их с «наймом киллера».

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Читайте ранее в этом сюжете: Суд Великобритании не вынес решения по ирландскому референдуму об абортах

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