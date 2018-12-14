Тверь, , 15:04 — REGNUM Новая система электронной записи к врачу заработала в Тверской области, пока в тестовом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 14 декабря. Жители региона получили возможность записаться на прием к врачу в любое удобное время — с помощью сервиса «Электронная регистратура».

"Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения должно стать инструментом повышения качества оказания медицинской помощи, способствовать росту удовлетворенности жителей услугами здравоохранения», — считает губернатор Игорь Руденя.

С помощью сервиса «Электронная регистратура» жители Тверской области могут записаться на прием к врачам центральных районных больниц, поликлиник и больниц города Твери, учреждений родовспоможения, диспансеров, станций «Скорой медицинской помощи», стоматологических поликлиник и областных больниц — детской и взрослой. Запись можно осуществить через интернет или в самой поликлинике через инфомат или регистратуру. Действовавший ранее информационный региональный портал записи на прием к врачу Mobimed прекратил свою работу.

Новый сервис предполагает создание личного кабинета пациента, где можно увидеть все свои данные, в том числе сюда же будут загружаться результаты анализов, заключения специалистов.

Создание «Электронной региональной регистратуры» является одним из этапов внедрения Единой региональной медицинской информационной системы, которая в полном объеме должна заработать к 2024 году. К этому времени все медицинские учреждения Тверской области, в том числе ВОПы и ФАПы в отдаленных населенных пунктах, будут объединены в единую информационную сеть. Система предполагает, в том числе, и создание автоматизированных рабочих мест для врачей и среднего медперсонала. Все данные будут поступать в Центр обработки данных, и к ним будут иметь доступ и медорганизации, и ФОМС, и фонд соцстраха, и Пенсионный фонд, и федеральные нозологические регистры и т.д. Доступ к своим данным через личный кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг получит каждый пациент, при этом система будет оснащена модулями безопасности в соответствии с нормативами. Предполагается постепенно включить в единую информационную систему частные центры и клиники.

Внедрение системы позволит врачам иметь доступ по истории заболеваний и обследований пациента, возможность записи пациента на повторный прием. За счет ведения электронного документооборота значительно сократится количество бумажных носителей.