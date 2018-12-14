В Воронеже открыли выставку к 110-летию технического образования в регионе

Воронеж, , 14:57 — REGNUM Открытие выставки в стенах Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) стало завершением юбилейных торжеств, посвященных 110-летию технического образования Воронежской области, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

В течение 2018 года в Воронеже прошел ряд совместных научных и просветительских мероприятий, начал работать Совет музеев инженерно-технического профиля образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.

Кроме ВГТУ, участниками заключительного мероприятия стали Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I (ВГАУ), Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова (ВГЛУ), Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова.

Выставочный проект позволяет представить преемственность между первым техническим учебным заведением в городе и ключевыми техническими учебными заведениями в регионе.

«Впервые в рамках одного мероприятия представлены экспонаты из постоянных экспозиций музеев вузов. Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с архивами воронежских ученых, а также узнать основные вехи вековой истории учебных заведений города. Всё это представлено через призму событий XX века: войны, революции, реформы», — говорится в сообщении.

Предполагается, что событие укрепит сотрудничество между вузами и ссузами региона и создаст предпосылки для включения музеев образовательных организаций в туристические маршруты.

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