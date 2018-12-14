Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:52:15 МСК

Убийство инвалида на Урале: 13-летняя подельница отправлена в спецшколу

Общество

На полтора года

Берёзовский, Свердловская область, 14 декабря 2018, 14:55 — REGNUM  13-летняя участница зверского избиения 20-летнего инвалида в свердловском городе Берёзоовском ближайшие полтора года проведёт в воспитательном учреждении закрытого типа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Постановление Берёзовского городского суда, отказавшего в применении такой меры, отменено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в августе. В городе Берёзовском группа подростков заманила 20-летнего инвалида в безлюдное место и зверски избила. 13-летняя девочка снимала всё на мобильный телефон, а затем выложила запись в интернет.

Двое из участников расправы оказались в СИЗО. Девочка до привлечения к уголовной ответственности не доросла. Но органы опеки требовали отправить её в спецшколу.

В сентябре суд Берёзовского отказался отправлять девочку в спецшколу. Но это решение было обжаловано.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить