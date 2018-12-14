Убийство инвалида на Урале: 13-летняя подельница отправлена в спецшколу

Берёзовский, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM 13-летняя участница зверского избиения 20-летнего инвалида в свердловском городе Берёзоовском ближайшие полтора года проведёт в воспитательном учреждении закрытого типа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Постановление Берёзовского городского суда, отказавшего в применении такой меры, отменено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в августе. В городе Берёзовском группа подростков заманила 20-летнего инвалида в безлюдное место и зверски избила. 13-летняя девочка снимала всё на мобильный телефон, а затем выложила запись в интернет.

Двое из участников расправы оказались в СИЗО. Девочка до привлечения к уголовной ответственности не доросла. Но органы опеки требовали отправить её в спецшколу.

В сентябре суд Берёзовского отказался отправлять девочку в спецшколу. Но это решение было обжаловано.