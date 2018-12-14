Опубликован список самых простых для взлома паролей в сети

Вена, 14 декабря 2018, 14:57 — REGNUM В конце 2018 года компания SplashData публикует список самых ненадежных и предсказуемых компьютерных паролей. Список составляется уже в восьмой раз, пишет газета Kronen Zeitung.
Специалисты изучили более 5 млн случаев кибер-взлома и пришли к выводу: интернет-пользователи продолжают использовать легкие, доступные для злоумышленников пароли.
Уже пятый год подряд первые два места в списке занимают пароли «123 456» и «password» (англ. «пароль»). Следующие места заняли простые числовые строки: «123 456 789» или «111 111».
Однако каждый год в список добавляются и совсем новые пароли. Так, в этом году на 23-м месте расположился пароль «donald» — имя действующего президента США. Руководитель SplashData Морган Слейн надеется, что работа его специалистов убедит людей предпринять шаги для защиты личной информации в кибер-пространстве.
Издание напоминает о правилах безопасности в сети: используйте сложные пароли с 12 или более символами, буквами и цифрами; для каждой учетной записи пароль должен быть свой — это предотвратит одновременный взлом всех аккаунтов.
В топ-25 вошли следующие пароли:
1. 123 456
2. password
3. 123 456 789
4. 12 345 678
5. 12 345
6. 111 111
7. 1 234 567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcome
14. 666 666
15. abc123
16. football
17. 123 123
18. monkey
19. 654 321
20. !@#$%^&*
21. charlie
22. aa123456
23. donald
24. password1
25. qwerty123