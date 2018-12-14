Опубликован список самых простых для взлома паролей в сети

Вена, , 14:57 — REGNUM В конце 2018 года компания SplashData публикует список самых ненадежных и предсказуемых компьютерных паролей. Список составляется уже в восьмой раз, пишет газета Kronen Zeitung.

Специалисты изучили более 5 млн случаев кибер-взлома и пришли к выводу: интернет-пользователи продолжают использовать легкие, доступные для злоумышленников пароли.

Уже пятый год подряд первые два места в списке занимают пароли «123 456» и «password» (англ. «пароль»). Следующие места заняли простые числовые строки: «123 456 789» или «111 111».

Однако каждый год в список добавляются и совсем новые пароли. Так, в этом году на 23-м месте расположился пароль «donald» — имя действующего президента США. Руководитель SplashData Морган Слейн надеется, что работа его специалистов убедит людей предпринять шаги для защиты личной информации в кибер-пространстве.

Издание напоминает о правилах безопасности в сети: используйте сложные пароли с 12 или более символами, буквами и цифрами; для каждой учетной записи пароль должен быть свой — это предотвратит одновременный взлом всех аккаунтов.

В топ-25 вошли следующие пароли:

1. 123 456

2. password

3. 123 456 789

4. 12 345 678

5. 12 345

6. 111 111

7. 1 234 567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 666 666

15. abc123

16. football

17. 123 123

18. monkey

19. 654 321

20. !@#$%^&*

21. charlie

22. aa123456

23. donald

24. password1

25. qwerty123