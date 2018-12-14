Авиакомпания EasyJet откроет 17 новый направлений во Франции в 2019 году

Париж, , 14:40 — REGNUM Британская авиакомпания EasyJet объявила об открытии в 2019 году 17 новых направлений во Франции, ключевом рынке для британских бюджетных авиакомпаний, сообщает Le Figaro.

В заявлении EasyJet говорится, что теперь компания будет обслуживать более 250 рейсов во Франции.

Известно, что авиакомпания запускает восемь новых направлений в аэропорту Nantes Atlantique, где она откроет новую базу весной 2019 года. ЕasyJet будет летать на Тенерифе (Канарские острова), Бильбао, Копенгаген и Марракеш. Четыре новых направления откроют в аэропорту города Бордо, а два в Лионе.

«В 2018 году мы перевезли более 20 млн пассажиров во Франции, что на 8% больше, чем в прошлом году. В 2019 году мы планируем увеличить это число», — заявил Франсуа Бачетта, генеральный директор компании easyJet во Франции.

Напомним, ЕasyJet — это британская авиакомпания, основанная в 1995 году. Компания является одной из крупнейших лоу-костеров в Европе.