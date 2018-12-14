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Сеть дорог Подмосковья за сутки обработали реагентами на 95%

Общество

Всего обработку прошли 14 тысяч километров дорог

Красногорск, 14 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  В Московской области дорожные службы обработали реагентами 95% региональной сети дорог, сообщила 14 декабря пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всего обработку прошли 14 тысяч километров дорог. От снега очистили 12 тысяч километров полотна.

«В работах на всей подведомственной сети было задействовано более тысячи единиц спецтехники, в том числе 516 комбинированных дорожных машин. С региональных дорог вывезено порядка 1,5 тонн снега», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Несмотря на принятые меры, в министерстве призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за возможного гололёда.

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Автотранспортные проблемы Подмосковья
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