Житель Дагестана пожаловался на пытки в изоляторе

Хасавюрт, Дагестан, , 14:18 — REGNUM Жителя дагестанского Хасавюрта Камиля Х. незаконно удерживают в изоляторе временного содержания отдела МВД по городу и не переводят в СИЗО. Это несмотря на то, что решением суда он должен быть заключен под стражу на два месяца. Задержанного избивают и пытают, требуя, чтобы тот признался в убийстве и разбое. Об этом рассказала адвокат Сапият Магомедова, пишет 14 декабря «Черновик».

Отмечается, что Камиль Х. вместе с женой Забият Б. с августа 2018 года жил в Москве. В декабре по дороге на работу неизвестные насильно посадили его в автомобиль с кодом Московской области. Супруга по факту пропажи мужа обратилась в отдел полиции района Хорошево-Мневники, где выяснилось, что его увезли полицейские в Дагестан. Позже выяснилось, что Камиль Х. был доставлен в отдел полиции города Хасавюрта по обвинению в убийстве местного жителя в июне 2017 года.

Суд по определению меры пресечения состоялся 10 декабря. По словам жены обвиняемого, на заседании она увидела на его лице гематомы, к тому же он ещё и хромал. Адвокатов к задержанному не допускали, ссылаясь на указание начальника полиции. Сапият Магомедовой удалось поговорить с Камилём Х. лишь после того, как она обратилась с жалобой к руководителю Следственного комитета Хасавюртовского района. Тот при ней позвонил начальнику городского отдела МВД и отчитал его за недопуск адвоката к подзащитному.

«На свидании я убедилась, что супруга сообщила мне правду о применении в отношении её супруга физического и психологического воздействия. Он был сильно избит, напуган, имелись гематомы на лице, нос был разбит, есть характерные следы от применения электрического тока на всех пальцах рук. Имелись открытые гноящиеся раны и гематомы на ногах, ушиб или перелом лучевой кости правой руки, жаловался на боли в пояснице, на головокружения и тошноту, вызывающие рвоту», — приводит издание слова Магомедовой.

Камиль Х. рассказал адвокату, что ночью его поднимают в какой-то кабинет, где избивают и заставляют оговорить себя и подписать бумаги. В противном случае угрожают расправиться с его семьёй. По словам Магомедовой, задержанный просил сделать всё возможное, чтобы его перевели в СИЗО, иначе он покончит жизнь самоубийством, так как может больше не выдержать пыток.

Адвокат с письменным заявлением обратилась к прокурору Хасавюрта, чтобы он оказал содействие в переводе её подзащитного в СИЗО и провёл проверку по фактам неправомерных действий сотрудников полиции. Однако в прокуратуре ей ответили, что это прерогатива следователя и именно он решает, где будет находиться подследственный. А по другим фактам, прокурор обещал провести проверку. Следователь, в свою очередь, отказался переводить Камиля Х. в СИЗО, ссылаясь на то, что не может этого сделать без разрешения своего начальника.

Сапият Магомедова 12 декабря обратилась с жалобами в прокуратуру Дагестана на беззаконие сотрудников полиции и бездействие прокуратуры Хасавюрта, в Следственный комитет республики с просьбой провести объективную проверку по факту пыток и немедленно этапировать её подзащитного в СИЗО. Она также обратилась к начальнику управления ФСБ Дагестана, министру внутренних дел республики и начальнику оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности МВД региона.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Дагестана Абуталип Ш. обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на пытки со стороны сотрудников МВД республики. По его словам, в июле 2017 года его остановили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, избили и увезли в отделение. Там его силой вынудили оговорить себя и признаться в связи с участниками бандформирования.

Как утверждает Абуталип Ш., в ход шло применение швабры и надевание на голову пакета, прикрепление к телу проводов, через которые пропускался ток, засовывание этих проводов в рот. Когда же он терял сознание, то в чувство его приводили заполненной песком пластиковой бутылкой.

В Кировском районном суде города Махачкалы Абуталип Ш. рассказал, что дал признательные показания под пытками. Тем не менее в марте 2018 года мужчина был приговорён к 11 годам колонии строгого режима.

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