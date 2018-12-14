Плиты набережной в Москве пленили таксу, погнавшуюся за мышью

Москва, , 14:11 — REGNUM В Москве спасатели помогли таксе, застрявшей между бетонными плитами, сообщает 14 декабря агентство «Москва».

Инцидент произошёл на востоке столицы на поисково-спасательной станции на водных объектах «Терлецкая» утром 14 декабря.

По сообщению спасателей, такса по кличке Нора погналась за полевой мышью и застряла между плит. Животное не смогло самостоятельно выбраться из каменного плена, и тогда на помощь пришли спасатели Московской городской поисково-спасательной службы.

Станция «Терлецкая» находится у прудов в Терлецком лесопарке, неподалёку от шоссе Энтузиастов.