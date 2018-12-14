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Полиция Вьетнама ищет 27-летнего жителя за попытку свержения правительства

Общество

Бывший студент обвиняется в призывах к массовым беспорядкам

Ханой, 14 декабря 2018, 15:16 — REGNUM  Полиция вьетнамской провинции Тханьхоа выпустила объявление о розыске 27-летнего мужчины, обвиняемого в попытке свержения правительства. Сообщается, что бывший студент университета Хонгдык Нгуен Ван Чанг неоднократно выступал с экстремистскими высказываниями.

После отчисления из университета, Нгуен Ван Чанг вступил в организацию «Братство за демократию», занимающуюся незаконной деятельностью, направленной на подрыв лидерства Коммунистической партии Вьетнама и свержение народного правительства, сообщает издание Vietnam+.

На своей странице в Facebook Нгуен Ван Чанг выкладывал изображения и видео, в которых искажалась политика КПВ и вьетнамского правительства, содержалась клевета на политический режим и призывы к массовым беспорядкам.

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Зарубежная хроника
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