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В Москве пройдёт митинг «против строительного произвола»

Общество

Указано, что массовое мероприятие одобрено мэрией Москвы

В Москве пройдёт митинг «против строительного произвола»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Москва, 14 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  В Москве идёт подготовка к митингу под названием «Народ против строительного произвола!», сообщает сайт mossovet.tv.

Указано, что массовое мероприятие одобрено мэрией Москвы и назначено на 23 декабря. Инициатором выступает движение «Моссовет», жители района Кунцево и другие активисты.

«По итогам длительных переговоров с московскими властями, к которым подключились депутаты Госдумы от КПРФ, организаторам наконец-то удалось согласовать с Департаментом региональной безопасности Правительства Москвы проведение общегородского митинга «Народ против строительного произвола!» — говорится в сообщении.

На сайте отмечают, что в Москве множатся конфликты между застройщиками и жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Кунцево группа граждан возмущена планами по застройке кварталов. Продолжительное время там не утихают протесты между ними и представителями застройщика. Городские власти предпочитают держать дистанцию от «горячей точки».

Кроме того, вышли на митинг жители района Ховрино, обеспокоенные масштабными планами застройки по программе реновации.

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Градостроительная политика мэрии Москвы
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