Защитники Пулковской обсерватории выйдут на «сцену» Марсова поля

Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Активисты, выступающие за сохранение научных наблюдений в Пулковской обсерватории и против застройки ее защитной территории жильем, в субботу, 15 декабря, соберутся на Марсовом поле, чтобы задать волнующие их вопросы в форме театральной сценки.

«Нам не согласовали ни митинг, ни пикет, мы не имеем права даже написать наши вопросы и требования на плакатах, без того, чтобы нас не обвинили в несанкционированной акции. Наша пантомима — это тоже форма диалога с властью, высказывание людей, которых лишили права голоса», — сообщила одна из активистов движения в защиту обсерватории Анастасия Плюто.

Особо возмущение защитников Пулковской обсерватории вызывает тот факт, что Министерство культуры РФ, куда была направлена негативная оценка планируемого на Пулковских высотах строительства, сделанная экспертной организацией ICOMOS, проигнорировало все суды, в которых активисты добивались признания незаконной стройки вблизи обсерватории.

Читайте также: «Минкульт изображает из себя мебель»: предательство Пулковской обсерватории

«Несмотря на требования закона, Минкульт не отправил её (экспертную оценку, — прим.ред.) в ЮНЕСКО, а вместо этого послал отчёт, сделанный по заказу застройщика», — заявляют общественники.

Активисты намерены потребовать от Министерства культуры и других властных структур перестать потакать застройщикам и защитить Главную астрономическую обсерваторию России. Люди встретятся на Марсовом поле для обсуждения 15 декабря в 13:00 мск.

Читайте также: Суд в Петербурге разрешил варварскую стройку у Пулковской обсерватории

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал законной стройку второй очереди жилого комплекса «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории (Главная астрономическая обсерватория РАН). Защитники научного учреждения намерены оспорить этот вердикт в городском суде. Также продолжаются судебные тяжбы по оспариванию разрешений на строительство других ЖК под окнами обсерватории.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу РАН просят отменить решение о переносе наблюдений из Пулково