Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:49:59 МСК

Израильтяне протестуют против бездействия правительства после терактов

Общество

Активисты заблокировали КПП «Керем Шалом» на границе с Сектором Газа

Иерусалим, 14 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  13 декабря жители Израиля организовали протест на границе с Сектором Газа, блокировав контрольно-пропускной пункт «Керем Шалом». Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, недовольство граждан связано с бездействием правительства страны на фоне волны террористических актов со стороны движения ХАМАС и организации ФАТХ.

Основное требование протестующих — прекращение поставок топлива, продуктов и строительных материалов в Сектор Газа. Демонстранты попытались заблокировать КПП, через который осуществляется поставка топлива и товаров. Кроме того, активисты жгли автомобильные покрышки, призывая правительство страны к активным действиям против террора.

Решение о проведении демонстрации было принято вскоре после очередного теракта, произошедшего утром 13 декабря на перекрестке Асаф в округе Биньямин на Западном берегу реки Иордан. Руководство ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение, а также выразило поддержку «героям-шахидам».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить