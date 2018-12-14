Израильтяне протестуют против бездействия правительства после терактов

Иерусалим, , 15:10 — REGNUM 13 декабря жители Израиля организовали протест на границе с Сектором Газа, блокировав контрольно-пропускной пункт «Керем Шалом». Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, недовольство граждан связано с бездействием правительства страны на фоне волны террористических актов со стороны движения ХАМАС и организации ФАТХ.

Основное требование протестующих — прекращение поставок топлива, продуктов и строительных материалов в Сектор Газа. Демонстранты попытались заблокировать КПП, через который осуществляется поставка топлива и товаров. Кроме того, активисты жгли автомобильные покрышки, призывая правительство страны к активным действиям против террора.

Решение о проведении демонстрации было принято вскоре после очередного теракта, произошедшего утром 13 декабря на перекрестке Асаф в округе Биньямин на Западном берегу реки Иордан. Руководство ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение, а также выразило поддержку «героям-шахидам».