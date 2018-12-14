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Самолёты не взлетели: Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман

Общество

Погода внесла коррективы в работу аэропорта «Кольцово»

Самолёты не взлетели: Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман
Александр Комаров © ИА REGNUM
Туман на Урале

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Екатеринбург и окрестности утром 14 декабря окутал сильный туман. Природное явление сохраняется до сих пор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Туман внёс коррективы в работу аэропорта «Кольцово». Как следует из онлайн-табло, последний самолёт прибыл в 09:33 из Сургута. Следующим должен был прилететь самолёт из Пекина, в 10:00. Но пока этого не произошло. Задержано прибытие и других последующих самолётов.

Также на несколько часов задержано отправление рейсов.

Некоторые воздушные суда приземлились в аэропортах Челябинска и Перми. При этом, как заявляют сами пассажиры некоторых самолётов, им приходится прямо в салонах ждать вылета. Страдают от этого и дети.

В свердловском гидрометцентре журналистам пояснили, что причиной тумана стало отсутствие ветра. Безветрие продолжается на Урале несколько дней, и в воздухе скопились вредные вещества.

Добавим, подобный туман отмечался и в декабре 2017 года.

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Авиапроисшествия
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