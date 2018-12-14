Израильский Моссад разместил вакансию для любителей путешествий

Иерусалим, , 15:31 — REGNUM Израильская служба внешней разведки Моссад разместила объявление об открытой вакансии. Как сообщает израильская служба новостей Hevrat Hadashot, израильская разведка нуждается в любителях путешествий.

Среди требований к потенциальным соискателям: любовь к путешествиям и приключениям, смелость и готовность быстро собраться для отлета за границу. В постскриптуме к объявлению значится: «Спорим, что ты даже не догадываешься о том, что именно так начнется самый интересный период в твоей жизни». При этом координаты для обратной связи разведка не предоставила.

Стоит отметить, что поиск кандидатов через сеть Интернет — устоявшаяся практика для Моссада. Раннее на сайте службы уже появлялись подобные объявления, в которых соискателям предлагалось решить ряд головоломок.