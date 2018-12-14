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Верующие УПЦ МП провели молебен возле Верховной рады

Общество

Люди просят государство не вмешиваться в дела церкви

Киев, 14 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Около здания Верховной рады верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проводят молебен, сообщает 14 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, на молебен собрались несколько сотен верующих. Они проводят молебен «о невмешательстве государства в церковные дела». Мероприятие приурочено к так называемому «объединительному собору» украинских раскольников, который пройдет 15 декабря.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат одобрил предоставление томоса об автокефалии Украине. Это ознаменовало раскол в мировом православии: РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

Между тем на Украине началось открытое давление власти и спецслужб на священников УПЦ МП, которые тоже не поддержали решение Константинополя.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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