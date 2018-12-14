В Новой Зеландии отложен запуск космической ракеты Rocket Lab

Веллингтон, , 14:17 — REGNUM Новозеландский космический стартап Rocket Lab отложил запуск ракеты из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает новостное агентство «NZ Herald». По словам основателя компании Питера Бека, ракета была готова к отправке, но из-за штормового ветра пришлось отменить запуск в назначенное время.13 декабря окно для запуска должно было быть открыто до 17:07, но погода резко испортилась, что нарушило планы космической компании. Rocket Lab пока что не анонсирует следующую попытку запуска ракеты, однако стало известно, что погодные условия позволяют произвести запуск до 21 декабря. Главная цель данной миссии — выведение на орбиту 13 малых спутников «Кубсат» для исследования космоса. Заказчиком выступает NASA. Rocket Lab — частная американо-новозеландская космическая компания. Первый успешный запуск ракеты-носителя собственной разработки состоялся в 2018 году.