Корейский сервис такси Kakao Mobility отложил свой запуск из-за протестов

Сеул, , 16:34 — REGNUM Южнокорейский агрегатор такси Kakao Mobility, который готовится выйти на рынок в ближайшее время, отложил запуск сервиса из-за массовых протестов водителей. Таксисты требуют вовсе запретить подобные сервисы, так как они приведут к падению цен и ухудшению условий труда, сообщает южнокорейский информационный портал KBS. Ранее Kakao Mobility планировал начать работу 17 декабря.

О решении отложить запуск объявил глава компании Чун Джу Хван во время встречи с представителями правящей Демократической партии. Ранее в крупнейших городах Республики Корея на протяжении нескольких недель проходили многотысячные акции протеста. К обострению ситуации привела смерть одного из митингующих таксистов, который совершил акт самосожжения. Следующий митинг пройдёт 20 декабря перед зданием парламента.

Kakao Mobility представляет собой платформу, позволяющую нескольким людям использовать одну и ту же машину такси, составляя общий маршрут. Это позволяет делить на всех стоимость поездки и таким образом значительно экономить. Однако водители опасаются, что из-за работы сервиса спрос на такси резко упадёт, а также снизятся цены и, соответственно, их зарплата.