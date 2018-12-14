В Исламабаде откроют первый онкологический госпиталь

Исламабад, , 15:13 — REGNUM 13 декабря в Исламабаде прошло совещание о реформах здравоохранения, в ходе которого премьер-министр Пакистана Имран Хан принял решение построить в Исламабаде первую больницу для онкобольных.

По сообщению пакистанского информационно агентства Dawn, Имрану Хану сообщили, что в столице не хватает мест для больных: 2000 коек явно недостаточно для большого города. Цель новой Стратегии здравоохранения, принятой правительством — довести эту цифру до 4000. Онкологический госпиталь будет располагать 200 местами, в больнице будут работать лучшие специалисты в сфере.

По словам премьер-министра, необходимо создать все условия для лечения граждан страны. Увеличение доступности медицинского обслуживания стало одним из обещаний нового Имрана Хана.