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В Исламабаде откроют первый онкологический госпиталь

Общество

В госпитале будет 200 койко-мест

Исламабад, 14 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  13 декабря в Исламабаде прошло совещание о реформах здравоохранения, в ходе которого премьер-министр Пакистана Имран Хан принял решение построить в Исламабаде первую больницу для онкобольных.

По сообщению пакистанского информационно агентства Dawn, Имрану Хану сообщили, что в столице не хватает мест для больных: 2000 коек явно недостаточно для большого города. Цель новой Стратегии здравоохранения, принятой правительством — довести эту цифру до 4000. Онкологический госпиталь будет располагать 200 местами, в больнице будут работать лучшие специалисты в сфере.

По словам премьер-министра, необходимо создать все условия для лечения граждан страны. Увеличение доступности медицинского обслуживания стало одним из обещаний нового Имрана Хана.

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Зарубежная хроника
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