Microsoft выпустила «уродливый свитер» к Рождеству

Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Поддерживая американскую традицию «уродливых свитеров» к Рождеству, Microsoft выпустила собственный вариант одежды. В официальном Twitter компания представила свитер в стиле операционной системы Windows 95, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/Windows/status/1073341012884500480

Вместо классических оленей или узоров, на рождественском свитере изображена иконка Windows 95. Представители компании отметили, что подарят джемперы нескольким «счастливчикам», которые напишут в комментариях. За несколько часов набралось несколько тысяч желающих, которые решили наглядно доказать свою преданность операционной системе.

https://twitter.com/windows95man/status/1073374969499918336

https://twitter.com/cramforce/status/1073375956151107584

https://twitter.com/bk_moore/status/1073361366554161152

https://twitter.com/demirbasayyuce/status/1073457402995990528

https://twitter.com/T_Twake/status/1073508656099024896

В США ежегодно проходит День уродливого рождественского свитера. Отмечать его начали более 10 лет назад, а в 2011 году праздник получил статус официального. Определенных стандартов для «уродливых свитеров» нет. Считается, что чем больше гирлянд, колокольчиков, шаров, блесток и других рождественских атрибутов к ним пришито, тем лучше.

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