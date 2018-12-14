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Татьяна Голикова и Сергей Кириенко посетили хоспис в Поречье

Общество

Чиновники передали пациентам хосписа новогодние поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина

Ярославль, 14 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко приехали в хоспис в селе Поречье под Ярославлем по поручению президента РФ Владимира Путина. Сам президент не смог посетить социальное учреждение из-за непогоды.

Высокопоставленные чиновники пообщались с персоналом и пациентами Дома милосердия, и передать подарки от президента.

Развитие паллиативной помощи в России Владимир Путин накануне обсудил с главой благотворительного фонда «Вера» Анной Федермессер, передает Вести.ру.

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Гости приехали в Поречье не с пустыми руками. Среди подарков — книги, художественные альбомы, конфеты. Такое внимание по-настоящему растрогало стариков, рамки для фотографий, другие предметы быта.

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