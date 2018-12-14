Тюменские эксперты назвали «факторы злобы» населения

Тюмень, , 13:09 — REGNUM В Тюменской области уровень социальной напряжённости в обществе в 2018 году можно назвать низким. Но есть факторы, вызывающие злобу у населения в целом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном «Центре изучения гражданских инициатив».

Организация опросила 150 экспертов Тюменской области о вызовах в сфере общественных отношений в уходящем году. По мнению экспертов, уровень социальной напряжённости в области составляет 4,12 балла из 10 баллов.

«Много это или мало? Если сравнить с другими регионами, ситуация более менее спокойная. Во всяком случае, это меньше половины, далеко от критического значения 8−10 баллов. Тревогу надо бить после шести баллов, как в ситуации с землетрясением по шкале Рихтера», — считают исследователи.

Основные факторы, влияющие на социальную напряжённость в Тюменской области, вызывающие злобу у населения — это стоимость услуг ЖКХ. Данный фактор указали 90% респондентов. Далее следуют по нисходящей высокий уровень квартплаты — 80%, цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) — 78%, цены на продукты — 75,3%, стоимость медицинских услуг — 60%, цены на лекарства — 54%, а также выплата ипотеки — 50,7%.

Аналитики Центра общественного контроля в сфере ЖКХ указывают, что, когда стоимость коммунальных услуг превышает половину совокупного дохода семьи, то это может привести к опасности для жизни — недоеданию, отсутствию лечения, отдыха, невозможности купить одежду, обувь и так далее. Для одиноких пенсионеров Тюменской области данная проблема наиболее актуальна. В регионе за три года оплата по теплоснабжению выросла в 3,5 раза, по электричеству — в 1,5−2 раза. Не отстают и другие платежи. Цены на бензин повысились за те же последние три года скакнули вверх на 50%.

«Тюменцы ездят много и часто, строка расходов существенно опустошает карманы граждан. Люди не понимают, почему, когда цена на нефть резко упала, бензин не подешевел, напротив, стал медленно, но верно набирать стоимость. Это непонимание раздражает, повышает социальную напряженность», — отмечают специалисты «Центра изучения гражданских инициатив» .

Раздражает тюменцев и доступность медицины на уровне «клизма, зелёнка, аспирин». За остальное лечение чаще всего приходится платить. И стоимость медикаментов постоянно повышается.

«Хронически больным людям требуются дорогие препараты и процедуры, порой операции, стоимость которых просто зашкаливает. И никто не застрахован от тяжелой болезни или травмы. Этот фактор много весит на уровне социальной напряженности, ведь здоровье касается всех», — считают тюменские общественники.

А неподъёмность ипотеки стала притчей по языцех. Правительству Тюменской области стоит задуматься о большей доступности жилья, полагают эксперты. Люди платят по 30−35 тысяч рублей в месяц, выкладывая большую часть заработка семьи. Годы идут, а тело кредита уменьшается очень медленно. Ведь банки «обирают» граждан через так называемые аннуитетные платежи, когда сначала выбирают свои проценты, рассчитанные на 20 лет, оставляя тело кредита номинально большим, чтобы и проценты брать больше.