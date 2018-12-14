В Алма-Ате назвали самых востребованных специалистов

Алма-Ата, Казахстан, , 12:45 — REGNUM Самыми востребованными специалистами в Алма-Ате являются визажисты и IT-специалисты, заявил глава городского управления занятости и социальных программ Мейржан Отыншиев, сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ».

По словам чиновника, все визажисты, мастера маникюра-педикюра и парикмахеры трудоустраиваются после краткосрочных курсов. При этом уровень трудоустройства бухгалтеров составляет 50%.

Отыншиев добавил, что хороший уровень трудоустройства отмечается также среди специалистов в области информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев заявил, что специалисты по «большим данным» и менеджеры управления по IT-проектам станут самыми востребованными специалистами в будущем.

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