«Мечтай со мной»: тяжелобольной ребёнок попробовал себя в роли машиниста

Иркутск, , 12:43 — REGNUM В Иркутске волонтёры благотворительного проекта «Мечтай со мной» реализовали заветное желание 5-летнего Александра Тарбеева. Мальчик стал машинистом поезда.

Каждые три месяца Саша вместе с мамой приезжает в Москву на лечение лейкоза. Ребёнок любит эти поездки: ему нравится смотреть в окно, ходить по узкому коридору и знакомиться с обитателями соседних купе. В поезде он находит друзей, с которыми продолжает общаться и после путешествий.

Последняя операция наложила ограничения на жизнь мальчика: Саша не может ходить в детский сад — большой шанс заразиться инфекцией. Мальчик любит общаться и интересуется всем, что двигается, летает и бегает. Поезда для него тоже живые: он строит их из лего, смотрит мультфильмы и мечтает управлять паровозом.

Волонтёры проекта «Мечтай со мной» при содействии РЖД организовали для Саши обучение на специальном симуляторе. В тренировочном зале опытный машинист рассказал ему о строении поезда и устройстве панели управления. После теории мальчик приступил к практике и сумел самостоятельно запустить локомотив.

«Саша поначалу не осознавал, что происходит. Это было настоящим сюрпризом. Сейчас сын в полном восторге. Как пришёл домой, сразу стал делиться впечатлениями с родными и собирать игрушечную железную дорогу», — сказала Лариса Викторовна, мама мальчика.

Главная цель проекта «Мечтай со мной» — реализация заветных желаний детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтёры не дарят подарки, они организуют события, которые оставляют положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь. Заявки на участие в проекте собирают волонтёры в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на сайте МечтайСоМной.РФ .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Мечтай со мной» входит в линейку проектов АНО «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России. Планируется, что в 2018 году волонтёры устроят День мечты для 20 тяжелобольных детей и пожилых людей из разных частей страны.

Напомним, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.