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Метро Петербурга в новогоднюю ночь пустит пассажиров не во все вестибюли

Общество

Однако это не должно помешать попасть в метро

Метро Петербурга в новогоднюю ночь пустит пассажиров не во все вестибюли
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодний Невский проспект

Санкт-Петербург, 14 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  Петербургский метрополитен сообщил о порядке своей работы в новогоднюю и рождественскую ночь 2019 года. По сложившейся традиции, в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года и в ночь с 6 на 7 января 2019 года метро будет работать без ночного технологического перерыва, чтобы помочь горожанам добраться к местам массовых гуляний и вернуться домой.

Однако не все вестибюли станций метро будут открыты в это время. Останутся закрытыми вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 1 станции «Новокрестовская», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Впрочем, у всех закрытых вестибюлей есть альтернатива в виде других вестибюлей тех же станций или входов смежных станций метро на других линиях, находящихся поблизости.

В период ночной работы будет прекращена реализация проездных билетов на основе бесконтактных смарт-карт и активация интернет-платежей. Пассажиры для прохода в метро смогут купить в кассах жетоны за наличный расчет. Однако действующие проездные билеты будут приниматься в обычном порядке.

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