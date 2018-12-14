В Москве построят первую японскую гостиницу сети Toyoko Inn

Москва, , 14:25 — REGNUM В Красносельском переулке Москвы построят первую в России гостиницу японской сети «Тоёко инн». Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 14 декабря.

«Городу и инвестору удалось найти компромисс между корпоративными стандартами и представлением города об архитектуре. Японские коллеги будут реализовывать этот проект», — уточнил Кузнецов.

Он отметил, что проект гостиницы рассчитан и на маломобильных категорий людей. Для них будут установлены специальные двери, тактильные указатели, предусмотрены места для отдыха. Кроме того, в номерном фонде заложено 20 номеров с возможностью размещения людей с ОВЗ на каждом этаже.

Фасадами 11-этажное здание будет выходить на Третье транспортное кольцо возле метро «Красносельская». Одновременно в гостинице смогут остановиться до 440 человек.

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