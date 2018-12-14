Газета Челябинского университета победила в медиаконкурсе «Серебряные нити»

Челябинск, , 12:37 — REGNUM Газета Челябинского государственного университета «Университетская набережная» в национальном конкурсе корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити». Издание признано лучшим в номинации «Эффективная редакционная концепция и контент», сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

В этом году в конкурсе приняли участие более 140 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Самары, Новосибирска, Краснодара, Челябинска, Ульяновска, Перми, Архангельска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новороссийск, Кемерово, а также Республик Беларусь, Бурятии, Якутии.

Жюри высоко оценило концепцию и контент «Университетской набережной», качество языка и стиля, уровень решения корпоративных задач, а также стильный дизайн газеты ЧелГУ. Это уже вторая декабрьская победа вузовской редакции. Ранее газета заняла второе место в международном конкурсе «Медиалидер».