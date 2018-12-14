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Петербургских водителей могут освободить от платы за парковку по выходным

Общество

Комитет по законодательству городского парламента поддержал инициативу

Петербургских водителей могут освободить от платы за парковку по выходным
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парковка в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  Петербургских водителей могут частично освободить от необходимости оплачивать парковку в центре города. Соответствующую инициативу поддержали 14 декабря на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ подготовили единороссы Алексей Макаров и Денис Четырбок. Они предлагают отменить плату за парковку по воскресеньям и в праздничные дни.

Речь идет о зоне платной парковки, которая сейчас ограничивается 27 улицами в историческом центре, но, как известно, есть большие планы по ее расширению.

Праздничные дни, в которые депутаты предлагают не платить за парковку, должны быть нерабочими по Трудовому кодексу РФ. Кроме того, в список «бесплатных» дней включены и субботы, следующие за праздниками.

Вдохновением для законотворцев стал европейский опыт, где во многих городах по выходным и праздникам парковаться в центре можно бесплатно, а также и московская практика.

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Напомним, власти Петербурга намерены расширить зону платной парковки в 25 раз до 62 тыс. мест. Нынешняя пилотная зона рассчитана только на 1 тыс. 832 места.

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Платные парковки
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