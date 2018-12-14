Главу Бабаюртовского района Дагестана силовики не нашли на рабочем месте

Махачкала, , 12:19 — REGNUM В сети появилось видео с моментом визита сотрудников ФСБ и МВД Дагестана в рабочий кабинет главы Бабаюртовского района республики Эльдара Карагишиева. Однако самого руководителя муниципалитета на рабочем месте не оказалось.

Как пишет «Черновик», чиновник не был найден силовиками и у себя дома. Однако, по данным издания, он в ближайшее время должен явиться в следственные органы для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные мероприятия, по неподтвержденным данным, связаны с расследованием уголовного дела о хищении 9,5 млн рублей. Средства были направлены на ремонт одной из общеобразовательных школ села Бабаюрт.

Официальными комментариями от правоохранительных органов республики ИА REGNUM пока не располагает.

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