Патриарх привлекает внимание к проблеме: об обращении в ООН

Москва, , 11:59 — REGNUM Своим обращением патриарх Кирилл четко обозначает свою позицию и готовит почву для международной реакции на случай вполне вероятных грубых нарушений прав православных на Украине, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 декабря, религиовед Роман Лункин, комментируя сообщения о послании главы РПЦ в адрес мировых религиозных и политических лидеров.

Как сообщалось ранее, глава РПЦ направил послания ряду религиозных и государственных деятелей, в котором призвал их защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Послание направлено, в частности, главам католической и англиканской церквей, генсекам ООН и ОБСЕ, лидерам Франции и Германии.

Патриарх Кирилл обратил внимание на массовые случаи нарушений прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви, призвал приложить все усилия для защиты епископата, духовенства и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять свободу совести и вероисповедания, сообщили в РПЦ.

Такого рода обращения — это декларация, обозначение своей позиции в четкой принципиальной форме. Но у него есть и практический смысл. Светские политики, к которым патриарх прямо обращается, не смогут эту позицию игнорировать. Они должны будут так или иначе ее учитывать. Сегодня принцип свободы совести разделяется всеми, а на Украине он явно нарушается

Важно и то, что в списке адресатов есть главы инославных конфессий. Патриарх заявляет, что нельзя не обращать внимания на явные нарушения принципа религиозной свободы, нарушения прав христиан. А ведь православные и католики защищают права христиан в целом ряде регионов мира вместе.

Патриарх стремится привлечь внимание к украинской ситуации и подготовить почву для международной реакции на случай явных и грубых нарушений прав православных, которые остаются весьма вероятными, — отметил Роман Лункин.